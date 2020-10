"Xudafərin körpüsünə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nəzarət edir" - MN

Ermənistan mətbuatında guya Xudafərin körpüsündə döyüş getməsi barədə yayılan məlumat tamamilə yalandır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Müdafiə Nazirliyinin Mətbuat katibi, polkovnik-leytenant Anar Eyvazov deyib.



Onun sözlərinə görə, Ermənistan tərəfi belə məlumatları yaymaqla özlərinə təsəlli vermək istəyir: "Erməni mətbuatında düşmənin guya Xudafərin körpüsündə əməliyyat keçirməsi barədə məlumatlar yayılıb. Bildiririk ki düşmənin Xudafərində əməliyyat keçirməsi mümkünsüzdür. Hazırda Xudafərin körpüsünə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri nəzarət edir".

