Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi altında şanlı Azərbaycan Ordusunu keçirdiyi döyüş əməliyyatları uğurla davam edir.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a bildirilib ki, müzəffər Ordumuzun rəşadəti nəticəsində şəhər və kəndlərimiz işğaldan azad edilərək Ermənistan silahlı qüvvələrindən təmizlənib və həmin ərazilər bölmələrimizn tam nəzarəti altındadır.



Azərbaycan Ordusunun qələbələrində əməyi olan hərbi qulluqçularımızı tanıyaq!

