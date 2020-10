Millimizin və "Qarabağ"ın ev oyunları Azərbaycanda keçirilməyəcək

Azərbaycan və Ermənistanda UEFA bayrağı altında oyunların keçirilməsinə qadağa qoyulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə UEFA-nın rəsmi saytı məlumat yayıb.



UEFA Dağlıq Qarabağdakı gərgin vəziyyəti nəzərə alaraq belə qərar qəbul edib. Qərarın qeyri-müəyyən müddətə qədər qüvvədə olacağı bildirilib.



AFFA və Ermənistan Futbol Federasiyasına beynəlxalq oyunlar keçirmək üçün alternativ yerlər təklif etmələri tövsiyə olunub.



Həmçinin qeyd edilib ki, İcraiyyə Komitəsinin qərarı "Avro-2020"nin gələn ilin iyununda Bakıda keçirilməsi nəzərdə tutulan oyunlarına təsir göstərməyəcək.

