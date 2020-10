Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan növbəti dəfə Qarabağ məsələsində Azərbaycana dəstəyini ifadə edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ərdoğan bu gün nazirlərlə keçirilən iclasdan sonra mətbuata açıqlama verib.



“Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarını xilas etmək mübarizəsinə bütün qəlbimizlə və imkanlarımızla dəstək veririk və verəcəyik”, - deyə Türkiyə Prezidenti bildirib.

