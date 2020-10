Milli Məclisin sədri Sahibə Qafarova Zəngilanın işğaldan azad edilməsi ilə bağlı “Twitter” hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, parlamentin sədri paylaşımında qeyd edib: "Gözəl diyarımız Zəngilan işğaldan azad olunub:. Son günlər şanlı Ordumuzun ard-arda əldə etdiyi uğurlar bizə hədsiz sevinc bəxş edir. Əminəm ki, bu uğurlar torpaqlarımızın tam işğaldan azad olunmasını ən qısa müddətdə təmin edəcəkdir. Yaşasın Azərbaycan!”.

