Əfqanıstanın qərbində yerləşən Nimruz vilayətinin Kanq rayonunda bombanın partlaması nəticəsində polis rəisi Faiz Muhammad Hotak daxil olmaqla, 12 polis əməkdaşı həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Nimruz vilayətinin sözçüsü Bahram Hakmal Kanq rayonunda polislərə qarşı terror hücumunun qəsdən törədildiyini bildirib.

Hadisəyə görə məsuliyyəti hələ ki, heç bir qruplaşma üzərinə götürməyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.