Azərbaycana məxsus hərbi təyyarə vurulmayıb.

Müdafiə Nazirliyindən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, Ermənistan tərəfinin Azərbaycana məxsus hərbi təyyarənin guya vurulması barədə yaydığı məlumat yalandır və erməni hərbi təbliğat maşınının növbəti uydurmasıdır.

