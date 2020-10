Türkiyənin TRT 1 kanalında yayımlanan məşhur “Kalk gidelim” serialının növbəti bölümündə Azərbaycanın haqq savaşından danışılacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, serialın anonsundan məlum olur ki, yeni bölümdə Qarabağda haqlı mübarizəmizlə bağlı səhnə yer alıb.

