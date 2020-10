“Diriliş Ərtuğrul” serialının məşhur aktyoru Engin Altan Düzyatanın Azərbaycanla bağlı paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, məşhur aktyor "Twitter" səhifəsində Azərbaycan prezidenti və Pakistanın baş nazirinin paylaşımını bölüşərək, bu sözləri qeyd edib:

“Qarabağ Azərbaycandır! Kəşmir Pakistandır! Türkiyə hər ikinizin yanınızdadır”.

