Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ordumuz tərəfindən yeni ərazilərin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı “Tvitter” hesabında paylaşım edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Füzuli rayonunun Gecəgözlü, Aşağı Seyidəhmədli, Zərgər kəndləri, Cəbrayıl rayonunun Bələnd, Papı, Tulus, Hacılı, Tinli kəndləri, Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsi, Xurama, Xumarlı, Sarıl, Babaylı, Üçüncü Ağalı, Hacallı, Qırax Müşlan, Üdgün, Turabad, İçəri Müşlan, Məlikli, Cahangirbəyli, Baharlı kəndləri işğaldan azad edilib.

