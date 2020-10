Bakı Beynəlxalq Avtovağzalından Azərbaycanın müxtəlif rayonlarına müştəri daşıyan taksi sürücüləri maraqlı aksiya keçiriblər.

Belə ki, sürücülər ənənəvi marşrutlarının yerinə Qarabağdakı müxtəlif yaşayış məntəqələrinin adlarını yazaraq müştəri səsləyiblər.

Bununla bağlı fotolar sosial şəbəkələrdə yayılıb.

