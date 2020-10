Prezident İlham Əliyevin ordumuz tərəfindən Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarının 22 yaşayış məntəqəsinin işğaldan azad edilməsi ilə bağlı “Twitter” hesabında ardıcıl paylaşımları efirdə maraqlı anlar yaşadıb.



Metbuat.az xəbər verir ki, İctimai TV-nin aparıcısı xəbərlər buraxılışını yekunlaşdırmaq istəyərkən ona prezidentin yeni tvitləri olduğu bildirilib və dərhal o, həmin xəbərləri mobil telefondan səsləndirib.

Sözügedən görüntüləri təqdim edirik:

