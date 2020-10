Gürcüstanın Zuqdidi şəhərində “Bank of Georgia”nın girov götürülmüş işçilərinin və müştərilərinin azad edilməsi üçün xüsusi əməliyyat keçirilib.

“TV Pirveli”nin məlumatına görə, girov götürülmüş şəxslərin hamısı azad edilib.

“İmedi” telekompaniyası isə həmçinin cinayəti törətməkdə çübhəli bilinən şəxsin saxlandığını qeyd edib.

