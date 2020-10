Hava limanında daşıma xidmətləri göstərən taksi sürücülərinin NƏZƏRINƏ

Nazirlər Kabineti “Yol hərəkəti haqqında” Azərbaycan Respublikasının Qanununa və “Avtomobil nəqliyyatı haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2008-ci il 4 iyul tarixli 792 nömrəli Fərmanında dəyişiklik edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 13 may tarixli 1019 nömrəli Fərmanına uyğun olaraq, Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin müvafiq sahəni tənzimləyən bir sıra Qərarları ilə müəyyən edilmiş sərnişin daşımalarında istismar edilən avtonəqliyyat vaistələrinə dair tələblərdə, həmçinin sərnişin daşıyan sürücülərə dair tələblərdə bir sıra dəyişikliklər edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, dəyişikliyə əsasən, taksi minik avtomobillərinin sürücülərinin xüsusi hazırlığının Təhsil Nazirliyinin tabeliyindəki peşə təhsili müəssisələrində təhsil alanlara münasibətdə həmin Nazirliyin yanında Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi tərəfindən təşkil edilməsi və keçirilməsi;

- Hər bir sərnişin daşıyan avtonəqliyyat vasitəsi “dərman qutusu” deyil “ilk tibbi yardım qutusu” ilə təchiz olunmalıdır.

- Beynəlxalq hava limanında daşıma xidmətləri göstərən taksi minik avtomobillərinin sürücüləri hava limanlarında sərnişindaşımanın xüsusiyyətlərinə dair yenidən hazırlıq keçməsi tələbi aradan qaldırılıb.

