Azərbaycanın Xalq artisti, rejissor Vaqif Əsədovun oğlu Oqtay Əsədov dünyasını dəyişib.

Metbuat.az lent.az-a istinadən xəbər verir ki, rejissorun oğlu maliyyə sahəsində çalışırmış. Özü koronavirusa yoluxan rejissor uzun müddətdir xəstəxanada müalicə alır.

