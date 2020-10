Ermənistanda daha 2 297 nəfərdə koronavirus aşkarlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, məlumatı ölkənin Səhiyyə Nazirliyinin Xəstəliklərə Nəzarət və Profilaktikası üzrə Milli Mərkəzi yayıb.

Bununla da Ermənistanda virusa yoluxanların sayı 70 836-a yüksəlib.

Qeyd olunub ki, ölkədə pandemiyadan ölənlərin sayı daha 10 nəfər artaraq 1 131-ə çatıb. İndiyədək 49 787 nəfər infeksiyadan sağalıb.

Hazırda Ermənistanda 19 591 aktiv koronavirus xəstəsi var.

