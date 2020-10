Ermənilər Zəngilanda məscidi donuz fermasına çeviriblər - VİDEO

Ermənilər Zəngilanda məscidi donuz fermasına çeviriblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, Azərbaycanın Los Ancelesdəki baş konsulu Nəsimi Ağayev bununla bağlı özünün “Twitter” hesabında video yayımlayıb.

O, bu vandalizm aktının ermənilərin işğal etdikləri ərazilərdə Azərbaycanın mədəni irsinə necə məhəl qoymadığını sübut etdiyini bildirib.

“Ermənilər tərəfindən donuz fermasına çevrilən Azərbaycan məscidi. Bu yaxınlarda işğaldan azad edilmiş Zəngilan rayonunda tapılan bu yer Ermənistanın işğal altındakı torpaqlarda Azərbaycan irsinə tamamilə məhəl qoymadığını göstərir. 30 il təhqir və məhv!”, - deyə o, videoya şərhində yazıb.

