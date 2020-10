Paytaxt küçələri bayraqlarla bəzədildi - FOTOLAR

Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirərək xalqımıza qələbə sevinci bəxş edən şanlı Ordumuza dəstək məqsədilə paytaxtın ictimai nəqliyyat vasitələri və infrastrukturu da vətənpərvərlik ruhunda bəzədilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, küçə və prospektlərdəki elektron lövhələrdə dövlət başçısının tarixə düşən ifadəsi “Qarabağ Azərbaycandır!” sözləri, həmçinin Bakıdan hazırda işğalda olan eləcə də rəşadətli Ordumuzun azad etdiyi şəhər və rayonlara olan məsafəni bildirən məlumatlar əks olunub. Heydər Əliyev prospekti-Hava limanı-Bilgəh və Zığ dairəsi-Hava limanı avtomagistrallarındakı elektron tablolarda da “Qarabağ Azərbaycandır!” və “Qələbə bizimlədir!” şüarları yazılıb.

Vətənpərvərlik əhval ruhiyyəsi “Koroğlu” Nəqliyyat Mübadilə Mərkəzində daha aydın hiss olunmaqdadır. Bayraqlarla bəzədilən mərkəzin “Qarabağ” gözləmə zalının üzərində ölkəmizin xəritəsi və “Qarabağ Azərbaycandır!” sözləri qeyd olunub. Buradakı monitorlarda isə Müdafiə Nazirliyinin Ordumuzun düşmənə endirdiyi sarsıdıcı zərbələrlə bağlı təqdim etdiyi videoçarx nümayiş olunur.

Sərnişinlərimizin rəğbətinə səbəb olan digər bir maraqlı məqam isə BakuBusa məxsus iki avtobusun vətənpərvərlik mövzusuna aid tərtibatda xəttə çıxarılmasıdır.

