Türkiyənin İstanbul şəhərində təlim təyyarəsi qəzaya uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul Həzarfən hava limanından havaya qalxan təlim təyyarəsi qəzaya uğrayaraq Böyükçəkməcədə boş bir əraziyə düşüb.

Hazırda ölü və ya yaralı olduğu barədə məlumat yoxdur. Fakt ilə bağlı araşdırma aparılır.

Mənbə:Hüriyyet.com

