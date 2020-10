Azərbaycan ordusu adını tarixə qızıl həriflər ilə yazdıracaq - General Yücel Karauz

“Bu gün cəbhədə qazanılan qələbə naminə Azərbaycan ordusu böyük inkişaf yolu keçib”.

Bu fikirləri Metbuat.az-a özəl müsahibəsində Türkiyənin Azərbaycandakı keçmiş hərbi attaşesi, general Yücel Karauz deyib.

27 sentyabrdan başlayan, Cənab Prezident Ali baş komandan İlham Əliyevin rəhbərlik etdiyi hərbi əməliyyatların uğurları barədə danışan Yücel Karauz deyir ki, müharibə aparan ölkənin güclü ordusunun olması şərtdir.

“Prezident İlham Əliyev tərəfindən Azərbaycan ordusu həm təhsil, həm insan faktoru baxımından gücləndirilərək hazırda qələbədən-qələbəyə addımlayır. Ordunun gücləndirilməsi həmçinin onun müasir silahlarla təmin edilməsi də deməkdir.

Son bir neçə ildə Azərbaycanın dövlət büdcəsindən irihəcmli vəsaitlər məhz ordunun inkişafına, onun təchizatının yüksəlməsinə ayrılır. Təbii ki, bu belə də olmalıdır”.

Hərbi ataşe 2013-cü ildən etibarən Azərbaycan-Türkiyə birgə genişmiqyaslı taktiki təlimlərin önəmini xatırladaraq bildirdi ki, bu təlimlərdə plana əsasən tapşırıqların yerinə yetirilməsinin operativliyi və koordinasiya edilməsi, döyüş əməliyyatları zamanı təminatın həyata keçirilməsi, eləcə də şəxsi heyətin, silah və döyüş texnikasının səmərəli fəaliyyəti yoxlanılırdı.

“Bu çərçivədə Türkiyə və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin istər havada, istərsə də quruda həyata keçirdiyi genişmiqyaslı ortaq təlimlər Ermənistana "göz dağı oldu" .

Bu gün Azərbaycan ordusu istər təlim, istərsə də silahlanma baxımından dünyanın ən güclü 50 ordusu siyahısındadır.

Prezident İlham Əliyevin diqqəti, qayğısı və rəhbərliyi ilə son illər həyata keçirilən kompleks islahatlar nəticəsində Azərbaycan Ordusu Cənubi Qafqazın ən güclü ordularından birinə çevrilib.

2003-cü ildən indiyə qədər Azərbaycanın hərbi büdcəsi 15 dəfə artması da buna əyani sübutdur.”

General Yücel Karauz bildirdi ki, Cənubi Qafqazda sülhə və sabitliyə mane olan Ermənistan 200-ildir bu bölgədə terrora səbəbkardır.

“Ermənistan hakimiyyətinin rəhbəri “kukla” Paşinyan 28-ildir onu qudurdan böyük dövlətlərin varlığını unudaraq Azərbaycana qarşı, mülki əhalinin yaşadığı ərazilərə raket atmaqla terror təşəbbüsü irəli sürdü.

Hərbi cəbhədə gücsüz qalan Ermənistan hakimiyyəti nifrətini, qəzəbini məhsum insanlara yönəltdi.Tarix uşaq qatili Paşinyanın törətdiyi bu cinayətləri unutmayacaq.

Unutmayaq ki, Qarabağ məsələsi təkcə Azərbaycanın məsələsi deyil...

1990-cı illərdə Azərbaycanın mövzusu deyildi, bu gün də deyil. 1992-ci ildə Ermənistan bu bölgələri işğal edərkən də tək deyildi. Qarabağın işğaldan azad olunması türk və müsəlman dünyasının əməli vəzifəsidir.

Harada türkün haqqı tapdanırsa Türkiyə orada haqq və hüququn bərpa olunması mübarizəsində baş roldadır. Türkiyə bu şanlı, mübarək günlərdə Azərbaycanın yanındadır.

Bu bir həqiqətdir ki, Azərbaycan ordusu bu gün ən çətin döyüş tapşırıqlarını yerinə yetirməyə qadir bir qüvvədir. Bu gün Azərbaycan ordusunun qüdrəti tarixə qızıl həriflər ilə yazılacaqdır”.

Gülbəniz Hüseynli / Metbuat.az

