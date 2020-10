Türkiyədə təlim təyyarəsi qəzaya uğradı - Pilot yaralandı / VİDEO / YENİLƏNİB

Türkiyənin İstanbul şəhərində təlim təyyarəsi qəzaya uğraması nəticəsində təyyarənin pilotu yaralanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, İstanbul Həzarfən hava limanından havaya qalxan təlim təyyarəsi qəzaya uğrayaraq Böyükçəkməcədə boş bir əraziyə düşüb.

Qəza nəticəsində yaralanan pilot yanğınsöndürənlər tərəfindən təyyarənin dağıntıların altından çıxarılıb. Yaralanan pilota tibbi müdaxilə edildikdən sonra təcili tibbi yardım briqadası ilə xəstəxanaya aparılıb.

Təlim təyyarəsinin düşməsindən sonra istintaq başladılıb. Prokurorluğun tapşırığına uyğun olaraq istintaq və lazımi qərarların hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları tərəfindən edildiyi bildirilib.

Mənbə:Hurriyet.com

