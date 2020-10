Ermənistan ordusunun oktyabrın 17-də gecə saatlarında Gəncə şəhərini atəşə tutması nəticəsində yaranan faciə illüstrasiyalaşdırılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, azərbaycanlı dizayner Elmail Qulaminin çəkdiyi illustrasiyalarda sanki o faciənin olmadığı bir dünya əks olunub.

Qeyd edək ki, yaradılan əl işində 10 aylıq Narinin dəfn edilməsi, çarəsiz dayının dağıntılar altından çıxarıldıqdan sonra təsviri də öz əksini tapıb.

Həmin fotoları təqdim edirik:

