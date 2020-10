Zəngilan rayonunun işğaldan azad edilən Ağbənd qəsəbəsində Azərbaycan bayrağı ucaldılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ağbənd qəsəbəsini və Ağbənd sərhəd zastavasını işğaldan azad edən Azərbaycan hərbçiləri Ali Baş Komandan İlham Əliyevə bu barədə raport verib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.