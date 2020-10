“Gün ərzində bir neçə dəfə Əliyev və Paşinyanla əlaqə saxlayıram” - Putin

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Valday klubunun onlayn iclasında Dağlıq Qarabağdakı münaqişə ilə bağlı sualı cavablandırıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi məlumat yayıb



Putin suala cavabında deyib: "Bizim nəinki Ermənistanla, həm də Azərbaycanla daim xüsusi əlaqələrimiz olub. Bizim üçün həm Ermənistan, həm də Azərbaycan bərabər tərəfdaşdır. Bu ölkələrin hər biri ilə bərabər münasibətlər qurmaq istəyirik. Azərbaycanla çox sıx əlaqələrimiz var".



Agentliyin məlumatına görə, bundan əlavə, Rusiya lideri gün ərzində bir neçə dəfə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanla əlaqə saxladığını vurğulayıb.

