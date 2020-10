Şair, bəstəkar İsmayıl Dadaşov vəfat edib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bu barədə "Azərbaycanfilm" kinostudiyasının "Facebook" səhifəsində qeyd olunub.



İ.Dadaşov bir çox filmdə musiqi tərtibatçısı və musiqi redaktoru kimi çalışıb.



Allah rəhmət eləsin!

