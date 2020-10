“Qarabağ” UEFA Avropa Liqasının I qrupunun birinci turunda İsrailin “Makkabi” klubu ilə qarşılaşıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş İsrail təmsilçisinin minimal hesablı qələbəsi ilə yekunlaşıb - 1:0.

Qeyd edək ki, qrupun digər oyununda İspaniya “Vilyarreal”ı ilə Türkiyənin “Sivasspor” klubu qarşılaşıb. Oyunda meydan sahibləri 5:3 hesablı qələbəyə sevinib.

