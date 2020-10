Azərbaycan xalqı Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərdə yumruq tək birləşib. Ordumuz döyüş meydanında düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirir, arxa cəbhə funksiyasını yerinə yetirən vətəndaşlarımız isə var gücləri ilə əsgərlərimizə dəstək olur. Onları müxtəlif formlarda motivasiya edirlər.

Bu sırada əsgərlərimizə yazılan minlərlə məktub diqqətə layiqdir. Sosial şəbəkələrdə yayılan videoda isə dəstək dolu cümlələri əsgərimiz kövrələrək səsli şəkildə oxuyur.

Metbuat.az həmin videonu təqdim edir.

