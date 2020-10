Türkiyəli məşhur simaların Azərbaycana olan dəstəyinə İbrahim Tatlısəs də qoşulub.

Metbuat.az xəbər verir ki, müğənni 1.2 milyonluq “İnstagram” səhifəsində paylaşım edib.

O, paylaşdığı videoya “İki millət bir dövlət! Türk milləti olaraq ölənədək yanındayıq, Azərbaycan!” sözlərini qeyd edib.

Həmin videonu təqdim edirik:

