Azərbaycanın işğal altında olan torpağı Şuşa şəhərindən görüntülər yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, yayılan görüntülərdə şəhərin küçələrdə bir nəfər də olsa insan gözə dəymir.

Görünən mənzərə onu deməyə əsas verir ki, ermənilər şəhəri tərk ediblər.

Həmin kadrları təqdim edirik:

