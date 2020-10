“Gözümü açanda gördüm ki, dağıntılar altında yerdə qan içində yatıram. Bacım da dağıntılar altında qalmışdı, gedib onu çıxardım”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri 17 oktyabrda ermənilərin Gəncəyə atdığı raket nəticəsində, dağıntılar altında qalan azyaşlı qız deyib.

Baku TV-nin müxbiri Gəncə hadisələrinin balaca şahidlərini danışdırıb.

Ətraflı reportajı təqdim edirik:

