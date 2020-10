Daha 26 düşmən hərbçisi məhv edildi - SİYAHI

İşğalçı erməni ordusu daha 26 hərbçisinin öldürüldüyünü etiraf edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Ermənistan tərəfi məhv edilən hərbçilərinin siyahısını açıqlayıb.

Karapetoviç - 2002

Babayan Armenak Mnaçakanoviç - 2000

Muradyan Xaçik Mesropoviç - 2001

Danielyan David Amayakoviç - 2000

Xekoyan Rafik Zalikoviç - 2000

Kostandyan Vrej Arsenoviç - 2000

Avetisyan Surik İşxanoviç - 2001

Zakaryan Şota Azizoviç - 2001

Aslamazyan Aqvan Smbatoviç - 2000

Naapetyan İlya Vaanoviç - 2001

Sarqsyan Vaqe Sarqisoviç - 2000

Aqamalyan Vaqe Saakoviç - 2000

Barsumyan Stepa Davidoviç - 2001

Akopyan David İşxanoviç - 2001

Ovannisyan Narek Arturoviç - 2000

Badalyan Makiç Arturyunoviç - 2002

Balbabyan Leva Rafaeloviç - 1983

Tadevosyan Vardan Serejeviç - 1980

Ovannisyan Varazdat Levikoviç - 1995

Mkrtçyan Razmik Qalustoviç - 1999

Ananyan Samvel Anatoleviç - 1988

Petrosyan Babken Arturoviç - 1993

Kirakosyan Zoqrab Abraamoviç - 1985

Safaryan Badal Gevorkoviç - 1965

Arutyunyan Stepa Varujanoviç - 2001

Beləliklə, düşmən tərəfi rəsmən 926 hərbçisinin ölümünü təsdiqləyib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.