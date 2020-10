Türkiyədə 94 yaşlı tibb bacısı Fatma B. Koronavirusa qalib gəlib.

Metbuat.az xəbər verir ki, hazırda təqaüdçü olan tibb bacısının koronavirus testi oktyabrın 2-də pozitiv çıxıb.

Ankara Şəhər Xəstəxanasında müalicə alan qadının şəkər və təzyiq problemləri də olub.20 gün ərzində yaşlı tibb bacısı xəstəliyə qalib gələ bilib. 93 yaşlı qadın həkimlərə təşəkkür edərək, “Sanki yenidən doğulmuş kimiyəm”, deyə bildirib.

Mənbə:Hüriyyet.com

