Ermənistan əsgərlərinin döyüşdən qaçmalarını əngəlləmək istəyən komandirin "motivasiya nitqi" gülüş doğurub.

Metbuat.az xəbər verir ki, komandirin nitqi zamanı əsgərlərdən birinin gülməsi diqqətdən qaçmayıb. Döyüşmək istəməyən bir qrup erməni əsgər qarşısında çıxış edən komandir onlara "qalxın və vəzifənizə davam edin" deyə səslənib.

Mənbə: Haberler.com

