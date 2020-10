Ötən sutka ərzində düşmənin vəziyyəti öz xeyrinə dəyişdirmək cəhdləri iflasa uğrayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu bu gün keçirilən brifinqdə Müdafiə Nazirliyinin mətbuat katibi Anar Eyvazov bildirib.

Prezident İlham Əliyevin ”Twitter” səhifəsində yazdığı kimi, daha 13 kəndin işğaldan azad olunduğunu qeyd edən A.Eyvazov vurğulayıb ki, hazırda bütün istiqamətlərdə döyüşlər davam edir: “Qoşunlarımız əməliyyat şəraitinə nəzarət edir. Qələbə bizimlədir!”.

