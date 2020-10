Donald Trampın Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda iştirak etdiyi açıqlandı

ABŞ Prezidenti Donald Tramp Dağlıq Qarabağla bağlı danışıqlarda iştirak etdiyini açıqlayıb.

Bu barədə prezidentin fəaliyyətini işıqlandıran jurnalistlər bildirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ Prezidenti Azərbaycan və Ermənistan arasında vasitəçilikdə iştirak etdiyini qeyd edib, lakin ölkə liderləri ilə danışıb-danışmadığını bildirməyib.

Xatırladaq ki, Azərbaycan və Ermənistan Xarici İşlər nazirləri hazırda Vaşinqtonda səfərdədir. Burada XİN rəhbərlərinin ABŞ Dövlət katibi Mayk Pompeo ilə görüşləri keçirilib. (RİA Novosti)

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.