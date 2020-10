Oktyabrın 23-ü gündüz saatlarında Cəbrayıl rayonu istiqamətində Ermənistan silahlı qüvvələrinə məxsus "BZEZ" zərbə pilotsuz uçuş aparatı (PUA) bölmələrimiz tərəfindən aşkar olunaraq xüsusi texniki vasitələrlə yerə endirilib.

Bu barədə Metbuat.az-a Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.