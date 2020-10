İstanbul Böyük Şəhər Bələdiyyəsinin sədri Əkrəm İmamoğlu yeni növ koronavirusa (COVID-19) yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə “Anadolu” agentliyi məlumat yayıb.



Qeyd edilib ki, İmamoğlunun COVID-19 testinin nəticəsi pozitiv çıxıb və hazırda xəstəxanada müalicə alır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.