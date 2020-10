Müdafiə Nazirliyi daha bir video yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, videoda əsgər artilleriya bölməsi olaraq döyüş başlayandan düşmənin artilleriya bölmələrini, zirehli texnikalarını və o cümlədən, canlı qüvvələrini məhv etmişik və məhv etməkdə davam edirik: "Ali Baş Komandanın dediyi kimi, inşallah Şuşa şəhərində üçrəngli bayrağımızı dalğandıracağıq. Qarabağ Azərbaycandır!"

