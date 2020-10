“Bu gün səhər Prezident İlham Əliyevlə danışdım, işğal altındakı torpaqlarını geri alırlar”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğan deyib.



Ərdoğan bildirib ki, hazırda azərbaycanlı qardaşlarımız işğal altındakı torpaqlara doğru irəliləyir. Torpaqlarını geri almağa başladılar.

