Azərbaycan Ordusunun döyüş əhval-ruhiyyəsi yüksəkdir.

Metbuat.az xəbər verir ki, hərbi əməliyyatlarda iştirak edən artilleriya bölməsi döyüş başlayandan düşmənin bütün texnikalarını, qüvvələrini məhv edir və etməkdə davam edir.

Hərbçilərimiz Azərbaycan bayrağını Şuşada, Ağdərədə və digər işğalda olan torpaqlarda dalğalandıracaqlarını deyiblər.

