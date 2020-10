İspaniya La Liqasında yeni mövsümün "El-Klasiko" matçı keçirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, ölkə çempionatında 2020/2021 mövsümündə “Barselona” və “Real Madrid” arasındakı matç VII tura təsadüf edib.

“Nou Kamp” stadionunda keçirilən görüş “Real Madrid”in 3:1 hesablı qələbəsi ilə başa çatıb.

Qeyd edək ki, ikinci "El-Klasiko" XXX turda - 2021-ci il aprelin 11-də Madriddəki “Santyaqo Bernabeu” stadionunda oynanılacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.