“Günün fotosu. Ermənistanın atdığı raketin çıxarılması. Kəndin yaxınlığına düşüb. Hədəf kənd və günahsız mülki şəxslər idi. Ehtimal ki, nəzərdə tutulan trayektoriyadan kənara düşüb. Ermənistanın müharibə cinayətləri”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının Xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev "Tvitter" səhifəsində yazıb.

