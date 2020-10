Baş çavuş Bəşirov Araz Adil oğlu torpaqlarımızın azadlığı uğrunda gedən döyüşlərdə verilən tapşırıqları layiqincə yerinə yetirir.

Metbuat.az Müdafiə Nazirliyinə istinadən xəbər verir ki, o, düşmənin 19 canlı qüvvəsini snayper tüfəngi ilə məhv edib.

