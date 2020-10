Azərbaycan Ordusunun zəfər yürüşü davam edir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, müzəffər Ordumuzun iğid döyüşçülərindən biri də kapitan Mustafayev Sənan Elçin oğludur.



O, torpaqlarımızn ərazi bütövlüyü uğrunda gedən döyüşlərdə, düşmənin bir neçə hərbi obyektini və hədəfləri məhv edib.





