ABŞ səfirliyi ölkəmizdəki vətəndaşlarına xəbərdarlıq etdi

ABŞ-ın Bakıdakı səfirliyi ölkəmizdə olan vətəndaşlarına xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az səfirliyin rəsmi saytına istinadən xəbər verir ki, ABŞ vətəndaşlarına amerikalıların və ya əcnəbilərin toplaşa biləcəyi yerlərdə çox ehtiyatla davranmaları tövsiyə olunur.



Xəbərdarlıqda aşağıdakı tədbirlər qeyd edilir:



- Ehtiyatlı və sayıq olun.



- Kütlənin çox olduğu yerlərdən yayının.



- Öz profilinizi büruzə verməyin.



- Ətrafınızdan xəbərdar olun.



- Əcnəbilərin sıx olduğu yerlərdə diqqətli olun.



- Yerli mediayanı diqqətdə saxlayın.



Qeyd olunub ki, səfirlik təhlükəsizliklə bağlı vəziyyəti nəzərdən keçirməyə davam edəcək və ehtiyac olduğu təqdirdə əlavə məlumat verəcək.

