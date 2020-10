“Bayrağımız bütün torpaqlarımızda dalğalanacaq” - İgid hərbçilərimiz / VİDEO

Rəşadətli Azərbaycan Ordusu doğma torpaqlarımızı düşmən tapdağından azad etmək uğrunda qəhrəmancasına döyüşür, düşmənə sarsıdıcı zərbələr vurur. Əsgər və zabitlərimiz Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin sıralarında xidmət etməkdən və Vətən uğrunda döyüşlərdə düşmənə ağır zərbələr vurmaqdan sonsuz iftixar hissi keçirirlər.

Metbuat.az-ın Müdafiə Nazirliyinə istinadla təqdim etdiyi növbəti videoda Azərbaycan Ordusunun zabiti hərbçilərimizin döyüş ruhunun və qələbə əzminin yüksək səviyyədə olmasını məhz bu sözlərlə ifadə edib.



İgid zabitimiz bildirib ki, Müzəffər Ali Baş Komandamızın vurğuladığı kimi, üçrəngli bayrağımız işğal olunmuş bütün torpaqlarımızda, şəhər və kəndlərimizdə dalğalanacaq. Yaşasın, Azərbaycan Ordusu! Yaşasın, Müzəffər Ali Baş Komandanımız! Qarabağ Azərbaycandır!







