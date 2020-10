Ermənistan hərbi qüvvələri mülki əhalinin yaşadığı Goranboy rayonunun Meşəli kəndini hədəfə alıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ANAMA məlumat yayıb.



Qeyd olunub ki, xüsusi çevik əməliyyat qrupları əraziyə atılan 300 mm 9M525 tipli raketə yerləşdirilmiş 4 ədəd 9N235 bombacıq aşkar edib.



Bildirilib ki, mülki şəxslərə qarşı qadağan olunmuş kaset sursatlardan istifadə edirlər.

