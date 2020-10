Ermənistan silahlı qüvvələrinin təxribatına cavab olaraq Azərbaycan ordusu tərəfindən həyata keçirilən əks-hücum əməliyyatları zamanı məhv edilən erməni hərbçilərin görüntüləri yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bununla bağlı video “Caliber” “Youtube” kanalında yerləşdirilib.

