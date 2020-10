Düşmən daha 11 nəfər itkisinin adını açıqladı - SİYAHI

Ermənistan tərəfi döyüşlərdəki itkilərini etiraf etməyə davam edir.

Metbuat.az xəbər verir ki, həyata keçirilən hərbi əməliyyatlar zamanı düşmən ordusunun məhv edilən hərbi qulluqçularının daha 11-nin adı məlum olub.



Bununla da rəsmi açıqlanan məhv edilən erməni hərbi qulluqçuların sayı 974-ə çatıb.



Digər itkilər Ermənistan Müdafiə Nazirliyi tərəfindən gizlədilir.



Ölüm xəbəri təsdiqlənən erməni hərbçilərin adlarını təqdim edirik:



1. Petrosyan Xaçatur Sergey, 2001-ci il təvəllüd

2. Harutyunyan Artyom Spartak, 2001

3. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Martirosyan Artur Levon, 1985

4. Sayadyan Qarik Merujan, 1984

5. Tovmasyan Hamlet Canibek, 1980

6. Mxitaryan Lernik Levik, 1972

7. Sarkisyan Suren Benik, 1985

8. Mayilyan Arsen Artur, 1982

9. Manukyan Davit Manvel, 1987

10. Topçyan Arman Levik, 1993

11. Ehtiyatda olan hərbi qulluqçu Yeqanyan Hrayr Armen,1990

