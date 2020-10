Prezident İlham Əliyevin Yaponiyanın “Nikkei” nəşrinə verdiyi müsahibə həftənin ən çox oxunan müsahibəsi olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə nəşrin tvitter səhifəsində məlumat verilib.

Bildirilib ki, dövlət başçısının Azərbaycan ordusunun Qarabağı işğaldan azad etmək uğrundakı hərbi əməliyyatlar, sülh və neft boru kəmərləri barədə verdiyi müsahibə həftə ərzində ən çox oxunan materialdır.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.